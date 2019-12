Xiaomi: nuovo prodotto per il massaggio dei piedi su YouPin

Da quando Xiaomi ha cominciato a lanciare i suoi prodotti sul mercato, abbiamo assistito ad un'invasione di tantissimi accessori. Si tratta, infatti, di una collezione quasi sterminata di dispositivi, molti dei quali legati al mondo della domotica, degli smartphone e del fitness. Tra questi, dunque, troviamo sicuramente anche il nuovo massaggiatore per gambe e piedi, prodotto in collaborazione con Momoda. Vediamo meglio, però, come funziona effettivamente questo prodotto.

Xiaomi Momoda propone un accessorio con una duplice funzione: massaggiare e riscaldare

Da quello che possiamo vedere su YouPin, tale prodotto si presenta con forme e linee abbastanza classiche per un dispositivo di questo tipo. Sarà capitato a tutti, infatti, di scorgere tra le vetrine di alcune farmacie un accessorio del genere. Quello proposto da Xiaomi Momoda, quindi, presenta dimensioni di 425 x 190 x 206 mm, con un peso di 2,6 kg. Si tratta di un prodotto che, lungo le parti interne, è dotato di ben 6 airbag che, gonfiandosi e sgonfiandosi, riescono a massaggiare i nostri tessuti.

Tale prodotto può essere posizionato sui piedi, così come sulle gambe, e svolge una duplice funzione. Oltre a massaggiare, infatti, riscalda tutta la superficie con cui viene a contatto, arrivando in 5 minuti ad una temperatura di 50° circa. Questo, inoltre, è dotato di una batteria da 2.600 mAh e può essere utilizzato al massimo per 2 ore consecutive.

Xiaomi Momoda propone questo prodotto al prezzo di 399 yuan, quindi circa 50 euro al cambio attuale. Vi ricordiamo, poi, che questo accessorio è presente su YouPin ed attualmente è in crowdfunding. Tutte le spedizioni, infatti, partiranno dal 19 gennaio 2020.

