Xiaomi Mi A2 e Mi A3 ricevono le patch di dicembre

Nel mentre la MIUI 11 sta prendendo piede sulla maggioranza del parco smartphone di Xiaomi e Redmi, anche la famiglia Android One è stata nuovamente aggiornata. Sia su Xiaomi Mi A2 che su Xiaomi Mi A3 è stato appena rilasciato un nuovo update, dedicato all'introduzione delle patch di dicembre 2019.

Un nuovo aggiornamento software arriva su Xiaomi Mi A2 e Mi A3

Come indicato nel changelog completo per entrambi gli aggiornamenti, infatti, non sembrano essere state introdotte altre novità. Basta vedere anche il peso ridotto, da 108.7 MB su Mi A2 e da 95.7 MB su Mi A3.

