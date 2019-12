Xiaomi HIMO C2 è una soluzione sempreverde per gli appassionati di bici elettriche ed ora torna in offerta sullo store GearBest e spedizione da Europa. Insomma… come cominciare l'anno nuovo in grande stile!

Xiaomi HIMO C2 spedita da Europa in sconto su GearBest | Coupon

La bici elettrica Xiaomi HIMO C20 è disponibile a prezzo scontato grazie al Coupon dedicato e viene spedita direttamente dall'Europa (quindi con consegna in una manciata di giorni lavorativi). Il dispositivo è realizzato con un telaio pieghevole in alluminio ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Presente all'appello la pedalata assistita con autonomia fino a 80 Km ed un display IPX5 sul manubrio.

