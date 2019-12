Vivo: stop ai lanci esclusivi degli smartphone online nel 2020

Vivo durante questo anno ha prodotto davvero tantissimi smartphone, soprattutto nella fascia low-cost. A differenza di tanti altri brand asiatici, però, questo marchio ha deciso di puntare ancora molto in Asia, proponendo diversi prodotti a prezzi competitivi. Questo ha portato l'azienda a farsi conoscere meglio in aree prima dominate solo da Xiaomi e pochi altri. Nel corso della sua attività, però, si è spesso affidata alla vendita esclusiva di smartphone online, perlomeno al lancio. Dal 2020, però, questa politica potrebbe cambiare.

Vivo si vuole concentrare sulla vendita al dettaglio

Sebbene il lancio dei prodotti sia quasi sempre stato accompagnato dalla vendita esclusiva online, dal 2020 le cose potrebbero cambiare. Vivo, infatti, ha espresso la propria idea in merito, dichiarando di voler includere tra i propri partner anche i venditori al dettaglio. Nonostante questo, i prezzi dei prodotti dovrebbero rimanere sempre gli stessi, mantenendo fede al proprio impegno di garantire sempre un buon rapporto qualità-prezzo.

Dal prossimo anno, quindi, Vivo rilascerà sul mercato online e offline i prodotti appena presentati. Non saranno fatte, dunque, più distinzioni. Sotto questo aspetto il ringraziamento più sentito proviene proprio dall'All India Mobile Retailers Association (AIMRA), che ha pubblicamente espresso la soddisfazione in merito a tale decisione.

