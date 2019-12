Recensione Xiaomi Power Bank PLM11ZM: la ricarica wireless in mobilità… per tutti!

La compagnia cinese ha saputo regalarci nel corso degli anni tutta una serie di dispositivi per la ricarica affidabili e potenti, fino ad arrivare ad uno dei suoi prodotti più recenti, lanciato lo scorso settembre. Volete sapere tutto, ma proprio tutto sulla nuova Power Bank con ricarica wireless del brand? Allora bando alle ciance e diamo il via alla nostra recensione della Xiaomi Power Bank PLM11ZM!

Recensione Xiaomi Power Bank PLM11ZM

Unboxing

All'interno della confezione in cartonato bianco troviamo:

Xiaomi Power Bank PLM11ZM;

cavo di ricarica UBS/USB Type-C;

manualistica in lingua cinese.

Design e materiali

La Xiaomi Power Bank PLM11ZM arriva con uno stile tipico del produttore cinese, con un look semplice e minimale. Nonostante ciò non manca un tocco di eleganza, offerto dalla colorazione nera che riveste sia il case in metallo che la piastra per la ricarica wireless. Come anticipato, il corpo del dispositivo è realizzato interamente in lega di alluminio e restituisce al tatto una buonissima impressione: il prodotto trasmette un senso di robustezza e di alta qualità costruttiva, è privo di imperfezioni e scricchiolii. Il peso è di circa 350 grammi mentre le dimensioni sono di 147.9 x 71.6 x 18.4 mm.

1 di 2

Nella parte frontale trovano spazio un ingresso USB ed una porta USB Type-C per la ricarica dei propri dispositivi (fino a tre in contemporanea) mentre la parte superiore ospita la piastra dedicata alla ricarica wireless. Inoltre abbiamo 4 LED bianchi che indicano la carica, un singolo LED blu per lo stato ed un pulsante per accendere e spegnere il prodotto.

1 di 2

Il retro della Xiaomi Power Bank PLM11ZM ospita il logo del produttore cinese mentre sul fondo abbiamo le specifiche del dispositivo, a rilievo su un pannello in policarbonato. Il design risulta efficace ed elegante e grazie alle dimensioni compatte e al peso sarà possibile portarlo in borsa o nello zaino senza sforzo.

Specifiche e funzionamento

La Xiaomi Power Bank PLM11ZM ha una capacità di 10.000 mAh e di 37Wh all'uscita USB Type-C, dettaglio che consente di alimentare un notebook con processore ULV (che non necessita di un carico energetico troppo elevato per funzionare). Grazie a questa caratteristica, la power bank si rivelata particolarmente efficace nei piccoli spostamenti: potrete portare in giro il vostro notebook senza l'ingombro di cavi e alimentatore, vi basterà solo la Xiaomi PLM11ZM.

Il prodotto supporta la ricarica rapida Quick Charge 3. La porta USB eroga potenza in tre step – 5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A – con un picco massimo di 18W; per quanto riguarda la porta USB Type-C, il dispositivo viaggia sui 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Come anticipato, il dispositivo è in grado di caricare fino a tre prodotti contemporaneamente: in questo caso la potenza massima erogata sarà di 15W. La ricarica della power bank avviene in circa 6 ore (dallo 0 al 100%), tramite la porta Type-C.

La parte superiore della Xiaomi Power Bank PLM11ZM offre una piastra per la ricarica wireless Qi fino a 10W. Ovviamente la potenza erogata varia in base alle possibilità offerte dal dispositivo in carica. Nel caso di Huawei Mate 20 Pro (4200 mAh), la power bank ha impiegato circa 2 ore e 58 minuti per la ricarica completa. La ricarica via cavo di uno smartphone – Samsung Galaxy S8 Plus (3500 mAh), per la precisione – ha impiegato circa 2 ore e 15 minuti.

Recensione Xiaomi Power Bank PLM11ZM – Prezzo e conclusioni

Siamo giunti alle battute finali della nostra recensione della Xiaomi Power Bank PLM11ZM, un prodotto che ha saputo regalare grandi soddisfazioni grazie alle sue dimensioni votate alla portabilità, al supporto alla ricarica wireless (che non fa mai male!) e al prezzo contenuto. Inoltre, il fatto di poter utilizzare la power bank per alimentare un notebook è un pregio che non manca mai di rivelarsi utile, specialmente per gli utenti che lavorano spesso in mobilità. Il dispositivo viene proposto a prezzo scontato con Coupon (25.2€) da Banggood, una cifra che la rende praticamente accessibile a tutti.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!