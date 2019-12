Lanciato di recente anche in Italia – qui trovate tutti i dettagli sul debutto – Realme XT si è posto fin da subito come un'alternativa appetibile per quanto riguarda la fascia media. Il dispositivo arriva con lo Snapdragon 712, un display Super AMOLED da 6.4″ Full HD+ con notch a goccia e sensore ID integrato, ed è equipaggiato con una Quad Camera da 64 + 8 + 2 +2 MP. Insomma, si tratta di un modello decisamente interessante, anche in virtù del nuovo aggiornamento della ColorOS 6 in rilascio in queste ore.

Realme XT riceve le patch di sicurezza di dicembre con il nuovo aggiornamento della ColorOS 6

Infatti, l'update di Realme XT introduce varie migliorie e fix sia in termini di sicurezza che per quanto riguarda il comparto fotografico. L'aggiornamento della ColorOS 6 (RMX1921EX_11.A.14) porta con sé le ultime patch di sicurezza del mese di dicembre 2019, insieme ad un update dell'algoritmo che si occupa della modalità notturna del modulo principale. Di seguito trovate il changelog completo, con tutti i dettagli.

Clicca qui per il Changelog completo Security: Android security patch: December, 2019

Notification Center and Status Bar: Added fast switch toggles of dark mode in notification center

Camera: Updated nightscape algorithm of front camera, fixed the probabilistic black spot issue

Theme Store: Updated font change supporting in Theme Store

Known issue fixed: Fixed the issue of app startup animation splash screen when white wallpaper



Come anticipato, l'update dedicato a Realme XT è in roll out in queste ore e dovrebbe raggiungere tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni (trattandosi di un roll out incrementale).

