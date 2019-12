Realme X50 5G: confezione, raffreddamento al liquido e VOOC 4.0 | Teaser

Il lancio di Realme X50 5G si fa sempre più vicino e anche se non abbiamo ancora una data è chiaro che non manca molto al debutto ufficiale. L'azienda asiatica ha rilasciato una buona dose di teaser, confermando varie feature del dispositivo, sia per quanto riguarda il pacchetto connettività che la presenza dello Snapdragon 765G. Ed oggi la compagnia ha pubblicato un ennesimo poster, stavolta per annunciare che il nuovo Realme sarà equipaggiato con un sistema di raffreddamento al liquido avanzato.

Aggiornamento 27/12: il nuovo teaser odierno pubblicato sui social ci mostra la confezione con cui arriverà Realme X50, trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Realme X50 5G con raffreddamento al liquido: lo rivela un nuovo teaser ufficiale

L'immagine in copertina – pubblicata sui social cinesi poche ore fa – conferma che Realme X50 5G potrà vantare un sistema di raffreddamento al liquido 3.0. Questa soluzione è necessaria vista la maggiore potenza richiesta dal modulo 5G e per questo motivo l'azienda ha implementato un tubo di rame del diametro di 8 mm, con un'architettura in grado di coprire fino al 100% delle aree maggiormente soggette a riscaldarsi.

Siamo certi che nei prossimi giorni non mancheranno ulteriori novità sul primo smartphone 5G del brand. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo non sarà solo ma arriverà in compagnia di una variante Lite, presumibilmente dotata del MediaTek Dimensity 1000L (come OPPO Reno 3).

Nel frattempo non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per il dispositivo, ma alcuni indizi fanno propendere verso il 5 gennaio 2020. Insomma, Realme X50 potrebbe essere il primo smartphone 5G presentato nel nuovo anno!

Aggiornamento 20/12

Anche Realme X50 farà parte degli smartphone la cui batteria può contare sul supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0. Ciò permetterà al dispositivo di potersi caricare del 70% in 30 minuti.

Aggiornamento 27/12

Il CMO di Realme ci dà un altro piccolo assaggio di Realme X50 5G mostrandocene la confezione di vendita. Il box arriverà con una spiccata colorazione gialla, distaccandosi dalle precedenti confezioni bianche e grigie.

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su Realme Italia