Il prossimo OPPO Find X2 debutterà nel corso del primo trimestre del 2020, secondo quanto riportato dalla stessa azienda. Il flagship porterà con sé tutta una serie di miglioramenti rispetto alla generazione precedente e tra queste ci sarà proprio una ricarica ancora più veloce. Visto il debutto della Super VOOC 2.0 è lecito immaginare che sia questa la nuova tecnologia implementata a bordo, eppure recenti indiscrezioni riportano che il top di gamma potrebbe essere il primo al mondo dotato della ricarica wireless da 50W.

OPPO Find X2 con ricarica wireless da 50W

Un leaker cinese abbastanza affidabile ha diffuso su Weibo l'immagine che vedete in alto, affermando che OPPO Find X2 sarà il primo smartphone della compagnia cinese con ricarica senza fili. Le novità non finiscono qui – ovviamente – ed il leaker ha continuato affermando che il flagship avrà a bordo un modulo per la ricarica wireless da 50W.

LEGGI ANCHE:

Realme X50 5G: raffreddamento al liquido e VOOC 4.0 | Teaser

A settembre OPPO ha presentato la sua VOOC Flash Charge Wireless da 30W, una novità in grado di caricare una batteria da 4000 mAh in 80 minuti. Non è stato annunciato quale sarà il primo smartphone equipaggiato con questa tecnologia e di conseguenza pare strano che l'azienda cinese abbia lanciato la ricarica da 30W per poi saltare direttamente a quella da 50W con OPPO Find X2 (tra l'altro durante i primi mesi del 2020).

Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se l'indiscrezione di oggi sarà confermata dalla compagnia asiatica.

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram Facebook . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su OPPO Inside