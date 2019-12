OPPO: nel 2020 si concentrerà sui servizi basati su internet

Abbiamo visto come durante tutto quest'anno OPPO abbia spinto molto in ambito smartphone. Questo brand, infatti, ha voluto lanciare diversi prodotti in tutto il mondo, cercado di differenziare quanto più possibile la propria offerta. Nonostante ciò, non ha rinunciato alla qualità e all'affidabilità dei propri dispositivi. Nel 2020, però, sembra che l'azienda voglia concentrarsi maggiormente su tutto ciò che ruota attorno ai servizi legati ad internet, come realtà virtuale, IoT ed il mondo 5G.

Arriverà una nuova integrazione di tutti i prodotti del brand

Da quello che abbiamo potuto vedere in questi anni di attività, OPPO ha rilasciato un numero di brevetti davvero elevato. Siamo su una cifra che supera 40.000 unità a livello globale, più di tanti altri brand maggiormente conosciuti. Oltre a tutto ciò che concerne il 5G, dunque, l'azienda si è impegnata nell'innovazione di vari strumenti ed attività. Nel 2020, però, potrebbe impegnarsi ancora di più in settori collaterali agli smartphone, differenziando ancora di più la propria offerta.

Sarà il 5G il punto cardine di tutta questa evoluzione. Connesso ad esso, dunque, vedremo uno sviluppo di OPPO anche nel settore dell'IoT su cui questo colosso ha già investito tanto. Non mancherà, poi, un impegno nelle nuove tecnologie emergenti, come realtà virtuale e realtà aumentata. Verranno prodotti, quindi, nuovi occhiali e visori, per cercare di attirare anche nuove fette di mercato. Bisogna considerare, comunque, che l'azienda si è già mossa in questa direzione, dato che recentemente sono stati annunciati diversi prodotti legati al mondo della domotica, e non solo.

