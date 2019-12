OnePlus Red Cable Club: lanciato il nuovo fan club online

In tutti i paesi in cui è presente è l'India quello in cui il marchio OnePlus è probabilmente il più forte. In Cina la concorrenza di Huawei ed Apple è ancora molto solida, mentre in occidente la situazione migliora ma è pur sempre agguerrita. Non è un caso che la OnePlus TV sia stata lanciata esclusivamente in India (ma soltanto per ora) e che molto spesso siano lanciate iniziative. Come ad esempio OnePlus Red Cable Club, un gruppo che vuole premiare la community con premi ed omaggi.

OnePlus Red Cable Club offre alcuni vantaggi, ma soltanto in India

Il nome “Red Cable” prende ispirazione dal caricatore per smartphone che tanto contraddistingue l'azienda. Non soltanto per il supporto alla ricarica rapida, prima Dash Charge ora Warp Charge, ma anche per il caratteristico colore rosso del cavo di collegamento.

Il OnePlus Red Cable Club è a tutti gli effetti un club virtuale che raccoglie tutti i possessori di smartphone OnePlus in India. Valido sin dal primissimo OnePlus One, l'iniziativa comprende la lotteria Red Cable Jackpot, con montepremi quotidiani che comprendono gift boxes del valore di più di 1000€ e sconti del 50% sull'acquisto delle OnePlus Bullets Wireless 2. Inoltre, far parte di questo club permette di ottenere gratuitamente 50 GB di cloud per 1 anno.

Per finire, c'è anche il programma OnePlus Care Benefits, pensato per offrire ulteriori vantaggi. Si parte da un'estensione della garanzia per 1 anno per chi ha OnePlus 6T/7/7 Pro/7T/7T Pro, passando per uno sconto del 50% sul cambio batteria per OnePlus 3/3T/5/5T/6 per concludere con sconti per l'upgrade validi su tutti i telefoni.

