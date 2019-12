Il CEO afferma: “La serie OnePlus 8 sarà la più bella di sempre”

Mancano ancora diversi mesi dal lancio di OnePlus 8 e, con esso, anche altri due modelli, secondo le voci di corridoio. Dopo anni passati a concentrarsi su un unico terminale, l'azienda ha deciso di omologarsi al mercato. Ad accompagnarlo ci saranno così OnePlus 8 Pro e, per la prima volta, una variante inferiore, ovvero OnePlus 8 Lite. Se ci fossero dubbi che ci sarà non solo un dispositivo, ci pensa lo stesso CEO Pete Lau a confermare l'arrivo di più modelli. Ai media asiatici ha così affermato: “La serie OnePlus 8 sarà rilasciata il prossimo anno e sarà la più bella“.

Al di là degli ovvi auto-complimenti, questa affermazione ci fa capire come OnePlus 8 non sarà il solo ad essere proposto sul mercato. Non è ancora del tutto ufficiale che ci sarà anche un modello Lite, ma i rumors sono chiari, completi di render, specifiche e prezzi per la Cina.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Concept One sarà pieghevole, 5G e velocissimo a ricaricarsi

OnePlus 8 sarà il più bello di tutti i top di gamma visti finora, secondo Pete Lau

OnePlus 8 Lite

Display Fluid AMOLED a 90 Hz da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

(2400 x 1080 pixel); certificazione IP53;

processore octa-core MediaTek Dimensity 1000 ;

; GPU ARM Mali-G77;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS; 8/128 GB: 2999 yuan ( 380€ ) 8/256 GB: 3299 yuan ( 422€ )

di storage UFS; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 48+16+12 MP ;

; fotocamera frontale da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con Warp Charge 30W;

con Warp Charge 30W; sistema operativo Android 10 con OxygenOS.

OnePlus 8

Display Fluid AMOLED a 120 Hz da 6.7″ Quad HD+ (3180 x 1440 pixel);

(3180 x 1440 pixel); certificazione IP53;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0; 8/128 GB: 3299 yuan ( 422€ ) 8/256 GB: 3599 yuan ( 460€ ) 12/256 GB: 3999 yuan ( 511€ )

di storage UFS 3.0; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 60+16+13 MP con teleobiettivo e grandangolo, OIS, autofocus ibrido e flash LED;

con teleobiettivo e grandangolo, OIS, autofocus ibrido e flash LED; dual camera frontale da 32 MP con ToF;

con ToF; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con Super Warp Charge 50W;

con Super Warp Charge 50W; sistema operativo Android 10 con OxygenOS.

OnePlus 8 Pro

Display Fluid AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

(2400 x 1080 pixel); certificazione IP53;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0; 8/128 GB: 4499 yuan ( 570€ ) 8/256 GB: 4999 yuan ( 640€ ) 12/256 GB: 5499 yuan ( 700€ )

di storage UFS 3.0; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 60+16+12 MP con teleobiettivo e grandangolo, OIS, autofocus ibrido e flash LED;

con teleobiettivo e grandangolo, OIS, autofocus ibrido e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con Warp Charge 30W;

con Warp Charge 30W; sistema operativo Android 10 con OxygenOS.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati! E non perderti nessuna notizia e offerte in tempo reale seguendo il canale Telegram