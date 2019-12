Mentre l'aggiornamento della versione stabile basata su Android 10 ha ripreso il suo corso, è tempo di una nuova release dedicata agli utenti più temerari. La OxygenOS Open Beta 3 per OnePlus 6 e OnePlus 6T è stata rilasciata da pochissimo dalla compagnia cinese e in basso trovate tutti i dettagli sul changelog, insieme ai link per procedere con il download.

OnePlus 6 e OnePlus 6T: OxygenOS Open Beta 3 | Changelog e Download

Vi lasciamo fin da subito con tutti i dettagli dell'aggiornamento, il quale introduce le patch di sicurezza di novembre 2019, le opzioni di visualizzazione del notch e altre migliorie.

Clicca qui per il changelog completo System Added the notch area display options under Settings>Display>Notch display>Hide the notch area Updated the GMS Package Updated Android security patch to 2019.11 Improved system stability and general bug fixes

OnePlus Care (India only) Sign up to get rewards, premium experience, and exclusive offers



Il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus 6 e OnePlus 6T è attualmente in rilascio tramite OTA per tutti gli utenti beta. Inoltre il thread ufficiale sottolinea che per procedere con l'update è necessario che la Open Beta 2 sia installata sul dispositivo. Nel caso di built Open Beta precedenti, l'installazione della nuova release non andrà a buon fine. Di seguito trovate i link per il download dell'aggiornamento.

Scarica la OxygenOS Open Beta 3 per OP6

Scarica la OxygenOS Open Beta 3 per OP6T

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati! E non perderti nessuna notizia e offerte in tempo reale seguendo il canale Telegram