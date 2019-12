Nelle scorse settimane, gli utenti di OnePlus 6 e OnePlus 6T si sono visti rimuovere l'aggiornamento ad Android 10, a causa di numerosi bug e difetti dell'ultima release. Dopo aver rallentato ed aver passato i test in versione beta, ecco che i due flagship tornano a ricevere la più recente versione di Android grazie alla OxygenOS 10.0.1, in rilascio in queste ore.

Aggiornamento 19/12: parte il roll-out stabile della OxygenOS 10.3.0, trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OnePlus 6 e OnePlus 6T: OxygenOS 10.0.1 basata su Android 10 | Changelog e Download

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 6 e 6T porta finalmente Android 10 in pianta stabile a bordo dei due ex flagship. La OxygenOS 10.0.1 introduce il design dell'UI rinnovato visto anche sui modelli più recenti e nuove funzionalità. Non mancano bug fix e miglioramenti generali, dovuti anche alle criticità della precedente release. Di seguito trovate il changelog completo dell'update.

Clicca qui per il Changelog completo Sistema Aggiornato ad Android 10 Nuovo design dell'interfaccia utente Autorizzazioni di localizzazione avanzate per la privacy Nuova funzionalità di personalizzazione in Impostazioni che consente di scegliere le forme delle icone da visualizzare nelle Impostazioni rapide Correzioni e miglioramenti generali dei bug

Gesti a schermo intero Aggiunti i passaggi interni dal bordo sinistro o destro dello schermo per tornare indietro Aggiunta una barra di navigazione in basso per consentire il passaggio a sinistra o a destra per le app recenti

Spazio di gioco La nuova funzione Game Space ora unisce tutti i tuoi giochi preferiti in un unico posto per un accesso più facile e una migliore esperienza di gioco

Visualizzazione contestuale Informazioni intelligenti basate su orari, posizioni ed eventi specifici per Ambient Display (Impostazioni – Display – Ambient Display – Smart Display)

Messaggio Ora è possibile bloccare lo spam tramite parole chiave per Messaggio (Messaggi – Spam – Impostazioni – Impostazioni di blocco)



Come anticipato in apertura, l'aggiornamento è in fase di roll out incrementale tramite OTA e raggiungerà tutti i modelli interessati nel corso delle prossime ore. Qualora vogliate accelerare il processo, in basso trovate i link al download del firmware per OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Scarica la versione 10.0.1 per OP6

Scarica la versione 10.0.1 per OP6T

Aggiornamento 19/12

Si fa sempre più contorto il rilascio di Android 10 per OnePlus 6 e 6T. Dopo un primo stop ed il rilascio dell'ultima Open Beta, le ultime segnalazioni parlano di un altro stop del roll-out della OxygenOS 10.0.1, sempre a causa dei bug. A questo punto il rilascio definitivo di Android 10 (almeno per ora) sembrerebbe avvenire con l'ultima OxygenOS 10.3.0. Oltre alla risoluzione dei bug che stanno affliggendo la ROM OnePlus, sono state aggiunte le patch di novembre e l'opzione per nascondere il notch.

