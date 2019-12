La MIUI 11 pensa alla scuola, con un calendario più “AI”

La MIUI 11.1 è alle porte, con ulteriori novità che verranno introdotte a bordo degli smartphone Xiaomi e Redmi. Nel frattempo, anche l'attuale MIUI 11 si sta arricchendo di ulteriori features mai viste prima. Per esempio, l'assistente smart XiaoAI si allargherà ad altri ambiti, come quello scolastico, visto che gli smartphone sono diffusi nelle mani di qualsiasi universitario (e non solo).

Con XiaoAI il calendario della scuola è gestito meglio dalla MIUI 11

L'ultima funzione ad essere aggiunta alla nuova UI di Xiaomi si chiama Curriculum Calendar e riguarda la gestione dei propri corsi scolastici. È stato realizzato non soltanto per gli studenti, ma anche per gli stessi professori, dando loro modo di pianificare al meglio le ore di insegnamento durante la giornata. Una volta messe in tabella le proprie lezioni, il software sarà in grado di darci una mano nel sapere in che classe andare, quali libri portarsi e così via.

Successivamente verrà introdotta anche la possibilità di condivisione, potendo così passare il proprio planning anche ai compagni con un solo click. Ogni utente che avrà accesso al calendario potrà a sua volta modificarlo, facendo sì che possa essere aggiornato costantemente.

