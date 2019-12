Siamo partiti dai regali più economici ed abbordabili, passando poi per quelli fino a 100€ e 200€, ma oggi è arrivato il momento di fare sul serio. Volete fare un regalo importante o volete togliervi uno sfizio? Allora eccovi la nostra selezione dei migliori regali di Natale sotto i 300€ sullo store Banggood.

Ecco i migliori regali di Natale sotto i 300€ in sconto su Banggood | Coupon & Offerte Lampo

Ovviamente tra i migliori regali di Natale sotto i 300€ su Banggood è impossibile non citare lo Xiaomi Mi 9T Pro, uno degli ultimi top di gamma della compagnia di Lei Jun. Questo flagship è un portento grazie al chipset Snapdragon 855, la tripla fotocamera da 48 MP e – soprattutto! – le bellissime colorazioni Flame Red e Blue. Ah, abbiamo anche un display AMOLED da 6.39″ completamente privo di notch e fori grazie alla selfie camera retrattile… insomma, il regalo perfetto!

Per restare in tema Xiaomi, se cercate un regalo che punta alla multimedialità, allora il Mi Pad 4 Plus è la scelta più saggia. Il tablet è disponibile in sconto con Coupon ed arriva con 4 GB di RAM, 64 GB di storage ed il supporto LTE.

Spostiamoci verso tutt'altro genere, ma restiamo fissi su Xiaomi. In fondo siamo un po' tutti appassionati del brand cinese e i più estremi tra di noi vorrebbero collezionare tutti ma proprio tutti i prodotti dell'azienda. Se state pensando ad un monopattino elettrico per voi o da regalare… Xiaomi M365 non mancherà di soddisfarvi!

Ovviamente nella nostra selezione dei migliori regali di Natale sotto i 300€ non può mancare un ultrabook e in questo caso abbiamo scelto il Teclast F15, un terminale low cost con un display da 15 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD.

Concludiamo con un regalo perfetto per chi è in cerca di una soluzione dedicata alle pulizie. Sì, stiamo parlando proprio di lui, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum 1S, versione aggiornata e migliorata del primo iconico robottino aspirapolvere del brand cinese.

