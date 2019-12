I migliori regali di Natale sotto i 200€ su Banggood

Nei giorni scorsi abbiamo dato un'occhiata ai prodotti più economici per i vostri regali di Natale, alzando il tiro fino a 100€. Ed ora è giunto il momento di passare ai doni più impegnativi con i migliori regali di Natale sotto i 200€ presenti sullo store Banggood. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Allora bando alle ciance, andiamo a dare un'occhiata a cosa ci riserva lo store cinese.

Ecco i migliori regali di Natale sotto i 200€ in sconto su Banggood | Coupon & Offerte Lampo

Se siete appassionati di droni oppure se conoscete un'amante di questi particolari dispositivi, allora il drone Xiaomi FIMI A3 farà di certo al caso vostro, specialmente con la spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto ed il Coupon da utilizzare per il dispositivo, ma non fermatevi qui e continuate a scoprire i migliori regali sotto i 200€ su Banggood!

Preferite regalare o regalarvi uno smartphone? Allora il Redmi Note 8T è la soluzione perfetta: si tratta di un dispositivo economico, dal prezzo super accessibile ed è dotato del supporto NFC. Qui trovate la nostra recensione del Note 8 (se volete saperne di più prima dell'acquisto), uguale in tutto e per tutto ma privo di NFC.

Tra le alternative sotto i 200€ troviamo poi un dispositivo utile per chi ama i contenuti multimediali in portabilità. Il Teclast M16 è il tablet 2 in 1 con Android, Wi-Fi, supporto 4G e tastiera inclusa ed è in sconto con Coupon.

Concludiamo con un'offerta particolarmente allettante, specie se avete in mente un notebook economico. Il 2 in 1 CHUWI Hi10 Air è disponibile a prezzo scontato con in bundle la tastiera ed il pennino.

