La micro SD Xiaomi IMI è in offerta lampo su AliExpress (in vari tagli di memoria)

Siete appassionati della compagnia di Lei Jun e non vi manca nulla del brand? Allora ecco come unire l'utile al dilettevole con la micro SD Xiaomi IMI, disponibile in offerta lampo (e in vari tagli di memoria) su AliExpress.

Micro SD Xiaomi IMI 32/64/128 GB in offerta lampo su AliExpress

La micro SD Xiaomi IMI è disponibile nei tagli da 32, 64 e 128 GB, tutti disponibili a prezzo scontato su AliExpress. Si tratta di schedine di Classe 10, in grado di offrire una velocità di lettura fino a 100 MB/s e – ovviamente – si presta a molteplici utilizzi (come fotocamere, videocamere di sorveglianza, smartphone e così via).

La micro SD da 32 GB viene venduta in offerta lampo a 8.2€, mentre per quanto riguarda quelle da 64 GB e da 128 GB, sono disponibili all'acquisto – rispettivamente – a 10.9€ e 17€.

