MediaTek Dimensity 800 ufficiale: mid-range sì, ma con 5G

MediaTek vuole tornare a far parlare di sé, dopo un periodo in cui Qualcomm ha fatto da padrone. E lo ha fatto di recente, con il lancio della serie Dimensity ed il primo chipset della famiglia, il MediaTek Dimensity 1000. A questo se ne aggiungerà presto un altro, denominato Dimensity 800, annunciato ufficialmente a Pechino nelle scorse ore. In arrivo nel corso del prossim'anno, sarà presentato a tutti gli effetti al CES 2020 di Las Vegas e punterà a supportare al meglio la fascia mid-range.

MediaTek Dimensity 800 è il nuovo SoC 5G in arrivo al CES 2020

Così come i modelli più avanzati, anche MediaTek Dimensity 800 guarda al futuro e lo fa integrando un modem 5G, non più relegato esclusivamente ai prodotti più spiccatamente premium. Con esso arriva l'Helio M70, modem in grado di raggiungere velocità di 4.7/2.5 Gbps in download/upload, in modalità SA e NSA e con supporto NR 2 Component Carrier. Ma per il momento finiscono qua i dettagli tecnici: per sapere tutto il resto bisognerà attendere la kermesse californiana.

Secondo quanto vociferato, il Dimensity 800 punterà a rivaleggiare con soluzioni concorrenti come la serie Snapdragon 7xx di Qualcomm e quella Kirin 8xx di Huawei.

