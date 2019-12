Hubsan Zino 2: il nuovo drone con super batteria debutta in sconto su GearBest

Il drone Hubsan Zino 2 è la nuova aggiunta allo store GearBest ed arriva con una serie di caratteristiche da non sottovalutare, prima su tutte una capiente batteria da 3800 mAh che promette fino a 33 minuti di volo. E poi, per festeggiare il debutto il dispositivo è già in offerta!

Hubsan Zino 2: ecco il nuovo drone in offerta su GearBest

Come anticipato in apertura, Hubsan Zino 2 è un drone quadricottero che punta forte sull'autonomia, ma anche il resto delle caratteristiche non è da meno. Il dispositivo è controllabile fino a 6 Km di distanza (tramite il suo telecomando dedicato) ed offre un sensore fotografico CMOS Sony da 12 MP in grado di effettuare riprese in 4K a 60 fps. Il drone è in grado di raggiungere i 72 Km/h, monta il chip Ambarella H22 ed offre un gimball a tre assi removibile; il posizionamento ad altra precisione è supportato dalla presenza di GPS/GLONASS.

Insomma, si tratta di una soluzione completa sotto tutti i punti di vista ed è disponibile in sconto su GearBest nella versione con una batteria o con due batterie.

Per chi punta alla massima protezione è possibile acquistare il drone Hubsan Zino 2 in bundle con custodia, sempre nella versione con una o due batterie.

