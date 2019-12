La penta camera di Huawei P40 Pro avrà sensori per tutto

Dopo aver parlato delle forti somiglianze fra P40 Lite e Nova 6 SE, l'attenzione è ovviamente tutta verso Huawei P40 Pro. Il trittico avrà un top di gamma che si prospetta molto allettante, a partire dall'autonomia che si prospetta sorprendente. Ma che ne sarà della fotocamera, aspetto focale della serie P? Secondo le voci di corridoio, lo smartphone sarà dotato di una penta camera, sempre co-ingegnerizzata con Leica, dalle capacità migliorate.

Aggiornamento 23/12: il leaker Teme svela quella che sarebbe la configurazione più completa del reparto fotografico di Huawei P40 Pro. La trovate in fondo all'articolo.

Huawei P40 Pro: i rumors puntano ad una penta camera quanto più flessibile possibile

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, Huawei P40 Pro avrà un sensore principale SuperSensing da 64 MP non ben specificato. Potrebbe trattarsi degli inediti Sony IMX700 o IMX686, in entrambi i casi con matrice RYYB e stabilizzazione OIS. Il secondario sarebbe un sensore grandangolare con capacità Cine Camera, lo stesso introdotto con la serie Mate 30 Pro.

Proseguendo, l'altra novità sarebbe rappresentata dalla presenza di non uno ma due teleobiettivi, uno a medio raggio ed uno a lungo raggio. È possibile che il primo sia uno zoom ottico 5X, spingendosi ulteriormente più avanti per il secondo. Per finirei, il quinto sarebbe un sensore ToF, già visto su precedenti modelli ed in grado di dare una marcia in più per la modalità Ritratto.

Aggiornamento 23/12

L'ultimo leak targato Teme ci svela non soltanto cosa aspettarci dalla fotocamera di S11 e S11+, ma anche da Huawei P40 Pro. I dati in questione ci parlano di un sensore principale da circa 54 MP, affiancato da un grandangolare da 40 MP, probabilmente lo stesso della serie Mate 30. Il dato più curioso riguarda il teleobiettivo, visto che viene indicato un sensore da 8-16 MP con capacità di zoom ottico 10x.

According to this

S11: 12mp main, 12mp ultra wide*, 64mp 3x tele

S11+ 108mp main, 12mp ultra wide*, 48mp 5x periscope

P40 Pro 54mp* main, 40mp ultra wide, 8-16mp 10x periscope #SamsungGalaxyS11#SamsungGalaxy11Plus #HuaweiP40Pro pic.twitter.com/dQYrklx3SI — Teme (特米) (@RODENT950) December 22, 2019

