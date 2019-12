Tanti smartphone Huawei e Honor si stanno aggiornando

Vi abbiamo segnalato qualche ora fa un nuovo aggiornamento in arrivo sulla serie Mate 20, ma in realtà sono in fase di rilascio molti più updates per smartphone Huawei ed Honor. Quasi tutti queste build introducono sui rispettivi terminali le più recenti patch di sicurezza di dicembre 2019. Tuttavia, a seconda del telefono interessato, ci sono anche altre novità: vediamo quali.

Nuovi aggiornamenti software per svariati modelli di casa Huawei ed Honor

Si parte con Honor Play, con ben due aggiornamenti consecutivi, il cui primo introduce la feature MEETime. Questa permette di effettuare videochiamate HD con effetti Bellezza sia tramite Wi-Fi che rete dati. Il secondo aggiornamento è la EMUI 9.1.0.358, ha un peso di 250 MB ed installa le patch di dicembre.

Si passa, poi, ad Honor 9N, con la EMUI 9.1.0.131 da 217 MB che porta le patch di dicembre. Invece, Honor 9 Lite sta ricevendo la EMUI 9.1.0.147 da 207 MB ma sta indietro, visto che qua troviamo le patch di novembre. Per quanto riguarda Huawei, a P20, P20 Lite e Mate 10 Pro si aggiunge anche Huawei P20 Pro. Anche qua la EMUI 9.1.0.370 da 237 MB porta le non troppo recenti patch di novembre. Va meglio ad Honor V20, visto che la Magic UI 2.1 sta ricevendo le patch di dicembre.

La serie Huawei Mate 30 (sia 4G che 5G) non soltanto ha le ultime patch di dicembre con la EMUI 10.0.0.181, ma anche ulteriori ottimizzazioni, a partire dalla stabilità migliorata per il Wi-Fi ed il reparto gaming. Mate 30 Pro riceve anche ottimizzazioni per il comparto fotografico.

