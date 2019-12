Honor MagicBook Pro: il 22 dicembre arriva l’edizione Charm Starfish Blue

Non ci si può soffermare solo sugli smartphone quando si parla di Honor. Negli scorsi mesi, infatti, il brand ha presentato anche altri prodotti da affiancare ai dispositivi mobile. Questo per cercare di creare una sorta di ecosistema, che fidelizzasse l'utente. Motivo per cui, tra i tanti, c'è stato spazio anche per Honor MagicBook Pro. Si tratta, dunque, di un notebook dotato di un design semplice e caratteristiche interessanti, che ora arriva anche con una nuova particolare colorazione.

MagicBook Pro verrà anche migliorato?

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, sembra che l'azienda sia intenzionata a migliorare ulteriormente Honor MagicBook Pro. Oltre a questa nuova colorazione, definita Charm Starfish Blue, potrebbe dunque implementare anche qualche nuova componente hardware. Dovremo attendere, però, di scoprire meglio le intenzioni del brand proprio nella giornata di domani.

Nel corso di questi mesi, comunque, questo notebook ha subito già qualche aggiustamento. Sebbene inizialmente i prodotti siano usciti solo con chipset Intel, successivamente sono arrivati anche i processori AMD Ryzen. Queste opzioni hanno ampliato, quindi, la scelta per l'utente, mantenendo sempre un prezzo più che competitivo. Molto probabilmente, comunque, non verrà modificato il display di MagicBook Pro, ma possiamo attenderci magari nuovi processori ed una RAM ancora più grande.

