Honor 9X Stoned Edition: nuova versione in arrivo il 20 dicembre

A novembre la compagnia cinese ha portato in Italia il suo nuovo medio di gamma con Kirin 710, selfie pop-up ed una tripla fotocamera da 48 MP (qui trovate la nostra recensione). Ed ora Honor 9X Stoned Edition è pronto a fare capolino nel mercato asiatico con una veste rinnovata ed un prezzo accessibile.

Honor 9X Stoned Edition in collaborazione con Stoned & Co.

Similmente a quanto avvenuto con Honor V20 in salsa Moschino, l'azienda cinese ha annunciato una partnership con il marchio di abbigliamento Stoned & Co. che prevede il lancio di Honor 9X Stoned Edition, nuova versione caratterizzata da un look ed una confezione di vendita rinnovati. Per la precisione, il design del dispositivo rimane invariato, ma arriverà insieme ad una cover protettiva personalizzata per il brand Stoned (la vedete in alto).

Questa variante di Honor 9X sarà disponibile esclusivamente per il mercato malese a partire dal 20 dicembre, in tiratura limitata. Infatti saranno venduti solo 200 pezzi, ognuno dei quali numerato. Il prezzo di vendita è fissato a circa 214€ al cambio mentre per quanto riguarda le specifiche, queste rimangono invariate.

