Lo scorso settembre, Xiaomi ha promesso l'arrivo di uno switch per rimuovere la pubblicità sulla MIUI 11, una novità che mira ad accontentare la Community del brand, che vorrebbe eliminare del tutto gli annunci dalla UI del brand cinese. Tuttavia gli annunci pubblicitari rappresentano una soluzione perfetta per ottenere dei ricavi e quindi mantenere il costo degli smartphone più basso e competitivo. Oltre alla MIUI anche la ColorOS ha optato per questa via, ma le cose potrebbero cambiare presto per gli utenti Realme.

Realme promette di eliminare la pubblicità da ColorOS

Secondo quanto riportato dall'azienda tramite il forum ufficiale, sembra che sia in dirittura d'arrivo una novità che sarà particolarmente gradita dai fan di Realme. Infatti verrà aggiunto un'opzione per rimuovere la pubblicità dalla ColorOS, come mostrato anche nell'immagine che vedete in altro. Come si legge, disattivando gli annunci non saranno più presenti ADs nelle applicazioni di sistema dello smartphone, in modo da offrire un'esperienza utente migliore.

LEGGI ANCHE:

Realme DART e SUPERDART: questi i nomi delle tecnologie di ricarica rapida del brand

Inoltre le pubblicità – se attive – compariranno esclusivamente in determinate app (come Gestione Telefono). Comunque non è chiaro se gli annunci potranno essere disabilitati anche nel Theme Store del brand. Allora, che ne pensate di questa piega dei vari brand cinesi? Siete contrari o favorevoli nel mantenere i prezzi bassi con l'ausilio della pubblicità?

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su Realme Italia