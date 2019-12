La Cina sta per completare l’alternativa al GPS

La scontro fra USA e Cina sta portando quest'ultima a voler rendersi quanto più possibile indipendente dalla controparte occidentale. Basti vedere il percorso intrapreso da Huawei, non senza varie difficoltà, ma anche dal paese in generale. Il piano China Manufacturing 2025 farà sì che non siano più utilizzati PC e software stranieri nel giro dei prossimi anni. E questa ricerca della corsa in solitaria si rifletterà anche nell'ambito della navigazione satellitare.

LEGGI ANCHE:

In Cina un taxi può costarvi 14.000€… specialmente se siete ubriachi

Il sistema BeiDou è quasi completa e renderà la Cina ancora più indipendente

Era il 2012 quando il governo cinese annunciava l'apertura del programma BeiDou al pubblico, non limitandolo più esclusivamente al servizio militare. È a tutti gli effetti un'alternativa allo standard GPS, erroneamente considerata la definizione stessa della navigazione satellitare, quando in realtà si tratta di una tecnologia tutta americana. Nel corso degli anni ad essa si sono affiancate altre alternative sviluppate nelle altre macro-aree geografiche. In primis con il russo GLONASS e più recentemente con il nostro Galileo, nato in Europa.

Dai primi 16 satelliti, la piattaforma BeiDou sta per essere completata con la messa in orbita di un totale di 24 satelliti. Gli ultimi due entreranno nell'orbita nella prima metà del 2020, offrendo un'elevata precisione in tutto il mondo. Come afferma Ran Chengqi, direttore del China Satellite Navigation Office, ciò sarà realizzato con in mente settori come reti 5G e guida autonoma, supportati anche a livello geosatellitare. Di questo upgrade beneficeranno milioni di smartphone già in circolazione, visto che il 70% degli smartphone nati in Cina già supportano questo standard.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.