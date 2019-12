Xiaomi ha lanciato una nuova versione del suo caricatore da auto da 18W, ancora più minimale e – nello stesso tempo – elegante ed è disponibile in sconto con Coupon sullo store DHGate.

Il caricatore da auto 18W di Xiaomi è in offerta su DHGate, grazie al Coupon dedicato

Il caricatore da auto da 18W di Xiaomi arriva con un corpo dotato di un rivestimento in rame ed una doppia uscita USB, in entrambi i casi con il supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0. Non manca all'appello una piccola corona LED intorno ai due ingressi per la ricarica, utile quando è necessario utilizzare il dispositivo di notte (in modo da non distrarsi dalla guida alla ricerca dell'ingresso USB).

Il prodotto è disponibile a prezzo scontato con Coupon e in basso trovate il link per la pagina dedicata e il codice sconto da inserire al momento dell'acquisto.

Articolo sponsorizzato.

