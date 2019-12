Xiaomi Mijia Hair Dryer: il phon pieghevole del brand è in offerta a 26€

Ultimo appuntamento della settimana per Geekbuying che quest'oggi ci propone – in offerta lampo – un prodotto di casa Xiaomi. Solo per poco più di due giorni avrete la possibilità di acquistare lo Xiaomi Mijia Hair Dryer in sconto del 57%. Vediamo insieme come acquistarlo ed i suoi punti di forza.

L'asciugacapelli di Xiaomi è in offerta su Geekbuying

Solo per due giorni potrete acquistare il phon Xiaomi Mijia Hair Dryer al costo di 26.96€ per uno sconto del 57%. L'asciugacapelli si caratterizza per un design minimale e compatto e trova la sua forza proprio nella possibilità di essere ripiegato su se stesso. Inoltre grazie ai 6 separatori interni il phon riesce a ricoprire un'area più ampia.

Siete interessati ad acquistarlo? Non dovrete far altro che cliccare sul box in basso. Trattandosi di un flash sale, valido solo per altri 2 giorni, vi basterà accedere alla pagina prodotto e proseguire con l'acquisto senza alcuna necessità di applicare un codice sconto.

Articolo Sponsorizzato.