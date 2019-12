Amazfit Bip S: verrà presentato al CES 2020!

Da quando Huami ha deciso di mettere in piedi il brand Amazfit, ha riscosso un ottimo successo. Questa serie di smartwatch e fitness band hanno saputo, infatti, attirare l'attenzione di tantissimi utenti, anche quelli meno propensi all'attività fisica. Alcuni modelli, dunque, non sono completamente votati a questo scopo. Tra questi, quindi, sicuramente troviamo anche Amazfit Bip, in tutte le sue declinazioni. Dopo Amazfit Bip e Bip Lite, dunque, sta per arrivare un nuovo prodotto, chiamato Amazfit Bip S.

Al CES 2020 non ci sarà solo Amazfit Bip S

Amazfit BipS A renewed version of the Amazfit Bip is coming soon. Meet the ultra-lightweight #BipS Global Product Launch @CES #LeapOverLimits #CES2020Learn more: https://en.amazfit.com/news-detail.html?id=89 Gepostet von Amazfit am Sonntag, 22. Dezember 2019

Nelle ultime ore è comparso in rete, sulla pagina Facebook ufficiale dell'azienda, un video molto interessante. Questa breve clip lascia spazio, dunque, a pochi dubbi. Tra qualche giorno, infatti, all'interno del CES 2020, il brand lancerà una nuove versione del Bip, chiamata Amazfit Bip S. Non sono stati rivelati, però, ulteriori dettagli in merito a tale prodotto. Sembra che il design, comunque, ricalchi i due modelli precedenti, proponendo sempre la tipica forma quadrata.

Probabilmente questo nuovo prodotto proporrà un display ancora più ampio, con tante nuove funzioni. Oltre a questo, poi, l'azienda annuncierà anche nuovi dispositivi, tutti legati come sempre al fitness e allo sport. Non resta, quindi, che attendere qualche dettaglio in più, magari proprio in occasione del CES di Las Vegas.

